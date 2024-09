Eletto il nuovo consiglio provinciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – La commissionerale della Provincia di Arezzo rende noti i risultati delle elezioni per il rinnovo del: La lista “Patto Civico – Intra Tevere et Arno” ha ottenuto 10.351 voti ponderati, pari al 12,32%, eleggendo numero 1 consiglieri. Ilsarà quindi composto, dai Consiglieri: La lista “Centrosinistra per Arezzo” ha ottenuto 33.209 voti ponderati, pari al 39,51 %, eleggendo numero 5 consiglieri. La lista “Comuni per la Provincia” ha ottenuto 40.491 voti ponderati, pari al 48,17 %, ed hanumero 6 consiglieri.