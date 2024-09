È scoppiato un incendio a bordo Prove tecniche di emergenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) SOMAGLIA (Lodi) Principio d’e dispiegamento di mezzi lungo l’alta velocità, "ma è solo un’esercitazione". Il maxi intervento di protezione civile, organizzato da Rete ferroviaria italiana e Fs Security (Gruppo Fs), per testare il Piano di, è stato l’altra notte e ha interessato un treno passeggeri dell’alta velocità. Un addestramento importante che non ha avuto ripercussioni sulla linea ferroviaria. L’esercitazione si è svolta sotto il coordinamento della Prefettura di Lodi, con i vigili del fuoco, la questura, il Compartimento Polfer di Milano, Aat 118 Lodi, Gruppo Fs e la protezione civile regionale. È stato coinvolto, in particolare, un trenoniente da Bologna e diretto a Milano Centrale. Il convoglio si è fermato nella galleria di Somaglia, con la simulazione di un principio di