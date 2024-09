Cittadinanza depositate in Cassazione le firme per chiedere il referendum

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) La richiesta di unper accorciare da 10 a 5 gli anni di permanenza in Italia necessari per ottenere laarriva in. +Europa, Partito Democratico e le associazioni che si occupano del tema come Italiani Senzahanno depositato le oltre 600.000al Palazzaccio a Roma. In Piazza Cavour, davanti all’ingresso, un flash mob per celebrare il risultato. “Sono numeri che dimostrano che nonostante il clima di sfiducia verso la classe politica ci può essere una grande mobilizzazione straordinaria per utilizzare uno strumento previsto dalla Costituzione come minoranza organizzata e pone al paese una questione su cui il parlamento non si esprime da tanto tempo” dice il segretario di +Europa Riccardo Magi.