Chiara Petrolini l’ex fidanzato e padre dei neonati morti | Vorrei organizzare i funerali

(Di lunedì 30 settembre 2024), parla Samuel,deiuccisi: «e chiamare i miei figli Domenico e Angelo» Samuel,di, dopo aver rilasciato un’intervista a Le Iene, ha dito a Repubblica: «Il mio mondo è finito», manifestando il desiderio di poterper i suoi due figli uccisi dalla ex e sepolti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo. «Il giorno in cui i carabinieri mi hanno chiamato per interrogarmi, non riuscivo a capire se fosse reale o un film. Ho iniziato a piangere, ero sotto shock», racconta a Repubblica. Samuel, 20 anni, aveva un debole persin dai tempi delle elementari. Poi si sono fidanzati: «Non avevo notato nulla di strano nel suo atteggiamento o nel suo corpo. Aveva una maschera. Una ragazza splendida e perfetta con tutti, compresi i suoi genitori.