Tragica morte di un ex campione della serie A tifosi sconvolti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 29 settembre 2024) Non si capisce ancora come sia accaduto perché è stata improvvisa e pare accidentale, ma è una scomparsa che lascia attoniti Unaimprovvisa e. Un addio che lascia senza parole e attoniti tantidi calcio, in questo caso del Cagliari. E’ morto Andrea Capone, 43 anni, ex giocatore del Cagliari, con le cause ancora da chiarire del tutto. E’ morto improvvisamente emente Andrea Capone, ex giocatore del Cagliari (Ansa Foto) Cityrumors.itL’ex calciatore è stato trovato con una ferita alla testa all’interno di un hotel nel centro di Cagliari. Le forze dell’ordine sono arrivate prontamente sul luogo dell’incidente e dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo sia caduto in maniera accidentale e in modo improvviso dalle scale, sbattendo la testa. Un incidente che gli è stato fatale.