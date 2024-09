Superbike al Gp d’Aragon Bautista vince la Superpole Race

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alvaroconquista ladel Gran Premio, valevole per il mondiale Superbile. Lo spagnolo, campione del mondo (Ducati Panigale V4R) ha superato all’ultimo giro il turco Toprak Razgatlioglu (BMW M 1000 RR). Sul gradino più basso del podio il nostro Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R). Quarto posto per Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R)) e sesto per Danilo Petrucci ((Ducati Panigale V4R).torna are dopoè la prima vittoria dopo 161 giorni. In classifica al comando Toprak Razgatlioglu con 394 punti, davanti a Nicolò Bulega con 359, mentre Alvaroè terzo con 308. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo