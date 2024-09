Quale personaggio del mondo fantastico sei?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 29 settembre 2024) Siamo cresciute tra film epici come le saghe de “Il Signore degli Anelli”, “Harry Potter”, “Le Cronache di Narnia”, “Hunger Games”. Abbiamo visto serie tv come “C’era una Volta”, “Il Trono di Spade”, “The Witcher”, “Lock & Key”, “Tenebre e Ossa”. Per non parlare di tutti i film animati a tema principesse-streghe-incantesimi che abbiamo adorato da piccole. Il fascino dello straordinario Immergerci in un’atmosfera irreale affollata di esseri e avvenimenti straordinari ci consente di “pensare” un universo dove tutto è possibile, nelnon vale più nessuna delle regole che governano la nostra quotidianità: gli animali parlano, la magia è una pratica diffusa, gli alberi camminano, i draghi volano, il linguaggio si apre a parole inventate e le forze oscure tramano contro il bene (ma questo c’è anche qui, nelreale).