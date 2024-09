Pubblicati un c*** Sei str*** | volano insulti pesanti a Tu si qui Vales caos in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Una nuova esilarante puntata di Tu si queè andata in onda ieri sera, sabato 28 settembre, Uno dei momenti più seguiti dal pubblico è stato quando Maria De Filippi ha mostrato in "diretta" i messaggi che Sabrina Ferilli le ha inviato per convincerla a invitare Sal Da Vinci nel programma. Nelle clip appare l'attrice mentre canta Rossetto e caffè, il nuovo brano dell'artista neo-melodico, ma anche i messaggini che la Ferilli ha mandato proprio al cantante per prendere accordi per un suo arrivo in: "Certo, volevo sapere se era disponibile, magari gli facevamo schifo". La presidente della giuria popolare non ha preso benissimo la violazione della privacy e così è cominciato un botta e risposta serratissimo in: "Poi fermati, perché guarda che stai infrangendo la legge, Maria".