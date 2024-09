Nulla di nuovo nel Sahel | passano le stagioni e pure i diritti che si pensavano inespugnabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)disotto il sole (e la pioggia) del. Così scriveva il saggio tanto tempo fa quando, ancora con onestà, si osservava la condizione umana nella sua drammaticità. Oggi si preferisce piuttosto descriverla come spettacolo. Le vittime, così come i drammi che si ripetono nele altrove, confermano che il ‘’ è già accaduto. C’è forse qualcosa di cui poter dire ‘ecco finalmente qualcosa di’ ciò era già stato nel tempo che ci ha preceduto e di cui non si serba alcun ricordo. Vanità delle vanità, scriveva il saggio, tutto è vanità. C’è un tempo per tutto e tutto per un tempo, dice il saggio. Un tempo per cercare e uno per perdere. In questo contesto ‘vanità’ va interpretato come sinonimo di soffio, alito, bruma del mattino che svanisce con l’arrivo del sole. Vanità sono le inconsistenze che sono presentate al popolo come necessarie.