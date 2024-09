Mercatino e coperte Domenica con il Calcit

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Proseguono dopo anche durante l’autunno le tante iniziative del. Sarà infatti un periodo in compagnia del Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo quello appena iniziato, colal lavoro per la raccolta fondi da destinare al servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo che è gratuito per gli aretini e le loro famiglie. Un servizio, paerto 365 gionri l’anno, a cui ildestina infermieri e mezzi per una spesa di circa 350mila euro l’anno. Oggi29 settembre, l’appuntamento con i banchini sarà nel centro storico di Castiglion Fibocchi dove tornerà ildei ragazzi insieme alla stesura di circa 500del progetto Mani&Cuore per il, le copertine saranno distese nelle scalinate del Polo Ugo Nofri.