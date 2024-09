LIVE Moto3 GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Veijer in testa dopo i primi giri Lunetta cerca la top 5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 7/20mantiene un margine di +0.195 su Fernandez. Alonso rimane stabile a l terzo posto. Situazione di stallo, ma a breve qualcuno romperà gli indugi. Giro 6/20gira in 1:38.408, segue Fernandez a +0.148, il quale deve difendersi da Alonso, terzo a +0.152. Holgado torna sesto, Bertelle è ora dodicesimoessere partito dalle retrovie. Giro 5/20 Intanto è cominciata la rimonta impossibile di Ivan Ortolà , che gira in 38 e 4. Ha cinque secondi da recuperare 2xLLP completed @IvanOrtola48 goes into the loop for the second time and he rejoins in 19th #nGP pic.twitter.com/3Wgp7oBHMD — MotoGP (@MotoGP) September 29,Giro 5/20 Attenzione perchésembra cominciare a spingere di più. Holgado vanifica la risalita e viene passato da tanti piloti. Giro 4/20 Secondo long lap per Ortolà .