Io viaggio da solo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) Negli ultimi anni, ilin solitaria ha conosciuto una crescita esponenziale, rivelandosi non più come un’alternativa di ripiego o una fuga dalla routine quotidiana, bensì come una scelta consapevole per chi desidera esplorare il mondo secondo i propri ritmi e desideri. Sorprendentemente, a dispetto di ciò che l’immaginario comune potrebbe suggerire, non sono le donne a dominare questa tendenza, bensì gli uomini. Ben il 66% di loro, infatti, si dice intenzionato a intraprendere una vacanza in solitaria, dimostrando come la necessità di indipendenza e libertà di organizzazione sia trasversale a ogni genere e generazione.