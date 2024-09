Investito dal ritorno di fiamma Operaio in prognosi riservata ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Trevi (Perugia), 29 settembre 2024 –dalle fiamme nell’azienda dove lavora. Un 51enne a causa delle gravi ustioni riportate nella parte superiore del corpo ènel reparto di Terapia intensiva del centro “Grandi ustionati“ dell’Sant’Eugenio di Roma. L’ennesimo incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio di venerdì in una azienda che opera nel settore chimico in località Torre Matigge, nella zona industriale di Trevi. Dalla prima sommaria ricostruzione di quanto accaduto in quei drammatici momenti, sembrerebbe che l’uomo mentre era intento a rimuovere dei liquidi, probabilmente per undi, sia statodal fuoco. Tempestivo l’intervento dei colleghi di lavoro che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari.