In prima linea tra emozioni e stress Ci vuole tanto amore

(Di domenica 29 settembre 2024) Turni di lavoroanti, grosse responsabilità, ma anche adrenalina e forti. Sono le due facce della medicina d’urgenza, secondo i dati provvisori di Anaao il ramo di specializzazione meno gettonato tra i neolaureati in medicina, ma per alcuni una vera e propria "vocazione", da svolgere con impegno e dedizione. E’ questo il caso di Francesca Vinciguerra, specializzanda al quinto anno in medicina d’urgenza, che nonostante le problematiche del settore afferma "di essere tuttora convinta della propria scelta". "Ho sempre voluto fare il medico d’urgenza - racconta Francesca -, non farei nient’altro se non questo. Il medico d’urgenza è un medico completo e ha una visione a 360 gradi del paziente, passando dalla patologia neurologica a quella cardiovascolare".