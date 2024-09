Hassan Nasrallah Travaglio sul Nove | Netanyahu? Un terrorista che per ucciderne un altro compie atti terroristici in un Stato sovrano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) “È un atto di terrorismo per uccidere un, che produrrà altridi terrorismo contro Israele, un Paese guidato ora da un premier,, che è esplicitamente un“. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi a proposito del bombardamento su Beirut, che ha portato alla morte del numero uno di Hezbollah,. Cosa succede adesso? “Succede che ci sarà una rappresaglia. – ha detto il direttore de Il Fatto Quotidiano – Del resto Israele sta cercando in tutti i modi di far entrare in guerra l’Iran e quindi sono mesi che ci prova, addirittura ha bombardato l’ambasciata iraniana a Damasco in unoche è la Siria. – ha proseguito – Tratta il Libano come se fosse il cortile di casa sua.