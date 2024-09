Gregoraci-Briatore | Ritorno di Fiamma!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) Flavioe Elisabettasi sono riavvicinati? Il web lancia lo scoop: ecco tutti i dettagli e cosa potrebbe accadere! Flavioed Elisabetta, una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo, sembrano essersi riavvicinati. A rivelarlo è stato Dagospia, con uno scoop che ha fatto parlare tutti. Il portale di gossip sostiene che il noto imprenditore e la conduttrice calabrese abbiano ripreso a frequentarsi in modo non del tutto innocente, lasciando intendere che ci sia una scintilla ancora viva tra i due. Secondo quanto riportato,avrebbe giocato con flirt e presunti interessi amorosi negli ultimi anni, forse per far ingelosire l’ex moglie. Nel frattempo, laaveva trovato conforto tra le braccia di un altro imprenditore, Giulio Fratini.