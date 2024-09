Giornale radio Oggi 29 settembre la situazione è ancora un po' agitata l' oroscopo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) ARIETE, 29, laun po', ma l'ingresso della Luna, notturna suggeritrice dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, nel segno della Vergine, per voi rappresenta la salute innanzitutto e poi il lavoro e tutte le questioni economiche, comprese le spese o gli investimenti in casa. Però è richiesta anche una piccola dose di spiritualità, in amore trasformatevi in esploratori nell'animo di chi vi interessa. Sembrate perplessi, come mai? TORO Riprende un bel fermento per le questioni professionali e in genere per tutti gli affari che sono urgenti per le vostre esigenze personali e che calmano poi l'insofferenza che vi prende per ogni piccolo ritardo. Luna è passata in Vergine ed è in filo diretto con il vostro Urano, significa che saranno più veloci anche i lavori e cambiamenti in casa.