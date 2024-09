G7 Agricoltura sovranità e aiuti all' Africa | siamo un modello per tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)alimentare eall': al G7di Siracusa l'Italia è diventata unper tutto il mondo. Un grande successo in particolare per il ministro Francesco Lollobrigida che ha incassato il plauso dei grandi del pianeta. Nel documento finale, oltre a impegnarsi per rafforzare l'con sistemi alimentari redditizi, resilienti, equi e sostenibili e a puntare su scienza e innovazione nei campi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, la presidenza italiana ha invitato i membri del G7 a parlare dialimentare, tema che approda così per la prima volta all'attenzione del vertice.