Covid cos’è la variante XEC e dove sta colpendo di più in Italia?

(Di domenica 29 settembre 2024) Si chiama XEC ed è unadel virus Sars-Cov2 e stain queste ore in particolare il Veneto. Con almeno quattro decessi accertati e dieci ricoveri in terapia intensiva. Si tratta di unaidentificata in Germania ad agosto 2024, che ora staEuropa, Nord America e Asia. Rispetto alle altre non è molto diversa, ma secondo quanto ribadito dagli esperti potrà diventare dominante. La sua caratteristica principale è che si tratta di unaricombinante. Ossia, generata dalla ricombinazione del materiale genetico di due varianti diverse che colpiscono la stessa persona. Nello specifico, XEC è il risultato della fusione tra laKS.1.1 e laKP.3.3, entrambe legate allaJN.1, dominante a inizio 2024. Un grafico della pandemia (fonte: Unsplash)I sintomi sono sempre gli stessi: febbre, dolori muscolari, stanchezza, tosse, mal di gola.