Conselve auto nel fossato | muore un uomo di 39 anni

(Di domenica 29 settembre 2024) Tragedia sabato sera a, dove si è verificato un grave incidente stradale. Intorno alle 22 del 28 settembre, Ion Raileanu, undi 39di origine moldava e residente a Bovolenta, ha perso la vita mentre percorreva via Terrassa alla guida della sua Toyota Avensis. Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Abano e della stazione di Albignasego, l’ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada, ribaltandosi violentemente.Leggi anche: Orvieto, sbalzato dalla moto mentre sorpassava: morto padre 38enne Ferite gravissime nonostante i soccorsi tempestivi A lanciare l’allarme sono stati alcunimobilisti di passaggio che hanno notato l’capovolta e hanno prontamente chiamato i soccorsi. In pochi minuti, sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco.