Come affrontare la sfida cyber per la sanità? La ricetta di Giustozzi Campus Bio-Medico

Il settore healthcare è da tempo uno dei bersagli preferiti da parte della criminalità cibernetica transnazionale, con casi sempre più frequenti e clamorosi di strutture sanitarie violate e dati dei pazienti esfiltrati o addirittura diffusi in rete. Attacchi del genere rappresentano un vero e proprio pericolo sociale in quanto non solo comportano danni economici diretti alla struttura colpita, ma hanno anche gravi conseguenze sulla privacy dei pazienti e, soprattutto, espongono a rischio la loro salute, privandoli dei servizi di assistenza di cui necessitano. IL TREND DEI RANSOMWARE La maggior parte di questi attacchi è di natura estorsiva e avviene mediante un tipo di software malevolo denominato ransomware (da ransom, riscatto) che, inoculato dai criminali nei sistemi informatici della struttura vittima, ne blocca le funzionalità e/o ne esfiltra i dati.