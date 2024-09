Calciomercato chiusura anticipata e rivoluzione! Serie A favorevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) In Premier League valutano la reale possibilità di modificare il calendario delcon unanettamenterispetto il solito. La notizia è stata riportata in Inghilterra dai colleghi del Times. LaA sarebbe tra le Leghe favorevoli.– La Premier League sta valutando un’importante modifica al calendario del, che potrebbe cambiare il volto delle strategie di mercato delle squadre inglesi e non solo. Secondo quanto riportato dal Times, la lega inglese è pronta a chiudere la finestra dei trasferimenti estiva già il 15 agosto, in anticipo rispetto alle scadenze tradizionali e prima dell’inizio della stagione 2025/26. Questo tentativo mira a garantire una maggiore stabilità e coerenza nella preparazione delle squadre, riducendo le incertezze legate ai trasferimenti dell’ultimo minuto.