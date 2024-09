Briatore e Gregoraci ritorno di fiamma? Che succede

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 29 settembre 2024) Elisabettae Flavio, che si sono separati svariati anni fa, pare stiamo vivendo un momento di riavvicinamento. A lanciare l'indiscrezione è stato Dagospia: “Si vocifera cheabbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell'ex moglie Elisabetta- si legge - Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per far ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell'imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto?”. In effetti la showgirl non si fa vedere da qualche tempo in compagnia di Giulio Fratini, un ragazzo più giovane di 12 anni che aveva saputo effettivamente conquistarla.