Bologna un pareggio all’inglese Perla di Castro ingenuità di Lucu Ma lo spirito è giusto per Anfield

(Di domenica 29 settembre 2024) Un prato, il Dall’Ara. Unda Premier League, quello trae Atalanta. Intensità, botte e colpi di classe: novanta minuti più da Champions, che da serie A. L’uno a uno, alla fine, sta stretto a tutti: a Italiano che avrebbe voluto giocarsela ad armi pari, e a Gasperini che può maledire i pali. A conti fatti, il risultato non fa ingiustizie, anche se, nella bilancia del risultato, tra le due perle die Samardzic, pesa tanto, tantissimo, il rosso chemi si guadagna al quinto minuto della ripresa per fallo da ultimo uomo su De Ketelaere. L’arbitro Rapuano aveva assegnato giallo e rigore, corretti dal Var in una punizione dal limite e nell’espulsione del difensore colombiano.