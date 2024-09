Terremoto in Formula 1 | l’annuncio cambia la classifica

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 28 settembre 2024)in1, l’episodio avvenuto a Singapore ha generato numerose polemiche. Ha detto la sua anche l’ex pilota. Dopo la vittoria di Lando Norris nel Gp di Singapore, domenica scorsa, il vantaggio del campione del mondo in carica Max Verstappen nei confronti del suo principale inseguitore si è assottigliato ulteriormente. L’olandese resta in cima allaPiloti con 331 punti ma l’astinenza di primi posti che dura ormai dalla scorsa primavera – Verstappen non vince un Gp da giugno – ha contribuito a riaprire il Mondiale. Lando Norris festeggia la vittoria a Singapore – Il Veggente (Ansa)Il pilota della McLaren può sognare in grande: quando mancano sei gare alla fine ha “solo” 52 punti in meno (279) ed il sorpasso non è più utopia.