Tennistavolo Senigallia ha ospitato le finali Special Olympics

(Di sabato 28 settembre 2024) Il ping pong come mezzo per l’inclusione sociale, 28 Settembre 2024 – Lo sport come mezzo per abbattere le barriere, coinvolgendo persone con disabilità cognitive attraverso il: così le manifestazioni sportive si trasformano in una festa di gioco, ogni tavolo sembra un piccolo teatro spontaneo umano, dove tutti si vogliono bene sorridono e si stringono la mano. Domenica 22 settembre al Centro Olimpicodisi è svolta la finale di, movimento che al momento vede partecipi circa 4000 atleti e 20 discipline, tra cui, appunto, il. Lo scopo è di coinvolgere atleti con disabilità cognitive.