Salto con gli sci Alex Insam incappa in un passo falso a Hinzenbach e perde la leadership del Summer GP

(Di sabato 28 settembre 2024) Prima vera battuta d’arresto nelGrand Prix 2024 per, che buca totalmente gara-1 arestando escluso dalla seconda serie endo ladella classifica generale per soli 5 punti in favore di Pawel Wasek. La sfida per il pettorale giallo resta comunque apertissima quando mancano due competizioni al termine del massimo circuito estivo maschile dicon gli sci. L’azzurro, già due volte sul podio nelle scorse settimane, ha sbagliato totalmente il primodi gara sul trampolino piccolo austriaco non andando oltre un pessimo 49° posto e rimediando una pesante eliminazione nella serie d’apertura. Zero punti a referto dunque per l’altoatesino, che domani sarà chiamato ad una reazione immediata sempre sul Normal Hill dinel secondo evento del weekend.