Rissa a Prato un' esplosione di violenza tra ragazzi Purtroppo questi episodi si ripetono

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – E’ stato rintracciato dal 118 e dagli agenti della polizia di Stato in via delle Gardenie, poco distante da dove è avvenuta la maxinel parcheggio tra i plessi scolastici del Datini e del Dagomari, poco dopo le 13 di ieri. Il giovane, un 17enne, aveva una ferita e perdeva sangue da una gamba, dopo essersi azzuffato con altri giovani tutti ben nascosti sotto i cappucci delle felpe e dei giubbotti. Un’diche è finita in un video poi condiviso sulla pagina Facebook di ’Welcome to Florence’: botte, pugni e alla fine è spuntato anche un coltello o comunque un oggetto appuntito brandito da uno dei giovani coinvolti - saranno stati una ventina circa - nella colluttazione in strada tra studenti impauriti che uscivano ed altri che entravano a scuola.