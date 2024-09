Pagelle ciclismo prova in linea donne Élite Mondiali Zurigo 2024 | Kopecky super Longo Borghini mai doma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledellainaidisu strada, in corso di svolgimento a. Un totale di 154.1 km che hanno regalato grande spettacolo, nonostante la corsa sia stata bagnata da una pioggia incessante per tutte le oltre quattro ore della sua durata. Alla fine, a prevalere è stata la grande favorita, nonché campionessa in carica, Lotte, mentre l’Italia può sorridere per l’ennesima grandedi Elisa, terza al traguardo per la terza volta in carriera. Ecco, quindi, i voti alle protagoniste. LOTTE, 10:da grande campionessa per la belga, rimane in vigile attesa e si fa vedere in testa solo nell’ultima ora. Sembra pagare qualcosa quando mancano 14km al traguardo, ma si rifà sotto e alla fine è lei a vincere, rispondendo immediatamente alla volata anticipata da