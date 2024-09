Napoli tre aggressioni in poche ore a operatori sanitari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTreinore aai danni del personaleo in servizio, a denunciarlo l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Venerdì giunge al pronto soccorso di Villa Betania un’auto con a bordo una famiglia che reclama subito assistenza. L’infermiere del triage che arriva con la sedia viene subito aggredito dalle figlie della paziente che iniziano a spintonarlo e a minacciare i presenti. Una delle donne finge uno svenimento e interviene un altro uomo che sfonda la porta pretendendo assistenza anche per lei. Il giorno prima intorno alle ore 12 un utente si è recato al distretto Asl di piazza Nazionale per una richiesta di mobilità internazionale.