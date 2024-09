Luna Rossa e Ineos non chiudono la terza regata nel tempo limite | vento inesistente e finale di Louis Vuitton Cup rinviata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Zero punti assegnati: tutto da rifare. LadelladiCup traBritannia non porta nessuna novità: 1-1 al termine della gara-3. Le due imbarcazioni, infatti, non hanno chiuso il game nel(45 minuti) a causa di un’ultima frazione molto lenta e condizionata da unpraticamente. Le condizioni poco favorevoli hanno fatto cadere entrambe le imbarcazioni dal foil: nonostante il largo vantaggio di, il team inglese non ha chiuso inl’ultimo tratto.annullata e gara-4a domani – domenica 29 settembre – nella speranza di trovare unfavorevole. Vantaggio di 600 metri, dunque, “sprecato” dallaBritannia. Entrambe le imbarcazioni avrebbero necessitato di almeno 20 nodi per pensare di portare la gara a termine: invece, non si è andato oltre i 7.