L’hamburger? Non chiedetelo mai al sangue Parla il migliore macellaio d’Italia

(Di sabato 28 settembre 2024) Cruda, al, media, ben cotta: la carne si può cuocere in varie maniere. A stabilire la resa finale sono la temperatura e il tempo di permanenza del prodotto a contatto con la fiamma (dando per assodato che ci troviamo di fronte a carne di qualità a monte). Eppure, per avere un risultato sicuro da mettere in tavola o da mangiare al ristorante bisogna conoscere delle piccole regole. No alle carni carbonizzate e attenzione alle carni crude o poco cotte: non tutte si possono mangiare, come spiega Luca Terni,esperto: «Premessa: solo la carne di manzo si può mangiare cruda perché le altre carni come pollo e maiale hanno bisogno di una temperatura di salubrità che sia superiore a 73 - 74 gradi per far sì che non abbia carica batterica, quindi in cottura queste carni non devono avere rimanenze di rosso, per dire, ed essere ben cotte».