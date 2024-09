L’emergenza salmonellosi continua | mense chiuse anche lunedì Nuova ondata di bimbi al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Firenze, 28 settembre 2024 – Contrordine sullescolastiche. Il centro cottura di via del Colle a Calenzano infatti resterà chiuso, contrariamente a quanto annunciato,mentre al momento non è certo cosa accadrà nei giorni successivi., dunque sarà sospeso il servizio mensa e le famiglie dovranno organizzarsi con il pranzo a sacco per i figli oppure andare a riprenderli e poi riportarli nel pomeriggio. Una scelta, questa, adottata da Qualità&Servizi, di intesa con i Comuni soci, per un motivo di ulteriore cautela dopo il rilevamento di un significativo numero di casi riconducibili ain bambini che hanno consumato il pranzo (presumibilmente venerdì scorso) a scuola.ieri sono proseguite le verifiche della Asl sullo stabilimento calenzanese in cui sono confezionati i pasti per le scuole di Sesto, Campi, Signa e Barberino del Mugello.