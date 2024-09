Lanterns – La serie tv di Lanterna Verde restringe il cast di John Stewart a due attori

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 28 settembre 2024) Latelevisivadella DC sta riscuotendo sempre più successo man mano che si prepara alla produzione del prossimo anno. Dopo la notizia che l’attore Kyle Chandler interpreterà laHal Jordan, arriva la notizia che iling dellacollega di Hal e partner nel settore terrestre, l’ex marine, è stato ristretto a soli due. Uno dei candidati è l’attore britannico Aaron Pierre, che probabilmente è tra i più richiesti in questo momento, avendo avuto un ruolo di primo piano in Old di M. Night Shyamalan e avendo appena recitato nel thriller d’azione di Netflix Rebeld Ridge. Il film sembra essere un successo per lo streamer e per gli spettatori; non sono mancati thread di chat dedicati al fan-ing di Pierre in qualsiasi ruolo di franchise importante, inclusodella DC.