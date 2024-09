Inter al bivio Inzaghi ha fretta Trappola Udinese dopo il derby In difesa scatta l’ora di Bisseck Ma servono subito i gol di Lautaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "Ildi domenica? Capita". Non una parola di più ma solo un (amaro) sorriso di circostanza. Così Beppe Marotta, presidente dell’, ha risposto ieri alla più scontata delle domande a margine di un evento presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo. In questo momento di difficoltà critiche e rimpianti vanno accantonati.i fatti. In tal senso una risposta immediata è attesa nel pomeriggio a Udine dove i campioni d’Italia proveranno a ripartirele frenate nelle ultime due partite (pareggio a Monza, sconfitta col Milan) e dimostrare alle rivali che nessuno ad Appiano Gentile ha la pancia piena. Perché ci può stare cadere in una stracittadina (da favoriti)sei successi consecutivi, anche se nella notte di San Siro si è perso in modo pesante.