Il tortello che diventa una grande pizza nelle mani di un giovane talento dell' arte bianca Ecco la pizza dell' anno

(Di sabato 28 settembre 2024) Come spesso accade, una buona intuizione ha bisogno perre concreta di uno sguardo diverso, a volte eccentrico e comunque non allineato. E quello di Stefano Chieregato, ideatore e creatorea Piacentina, Premio Speciale Solania Le Pizzeper la guida Pizzerie d’Italia 2025, ha tutte le caratteristiche di una scommessa. Vinta. È già dal nome del suo locale Chiere – PanePiacenza che ilpatron ha voluto legare in un abbraccio stretto e identitario la suapassione per il mondo dei lievitati con la città che lo ospita. Già, perché la “Primogenita” – come venne chiamata Piacenza in omaggio al “plebiscito unanime” con cui per prima decise d’annettersi al Regno d’Italia nel lontano 1848 – non è la città natale di Chieregato, che invece è nato e cresciuto nella vicina provincia lombarda di Pavia.