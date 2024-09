Il Club Arezzo scalda i motori Morelli prepara il debutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Manca poco all’inizio di un nuovo campionato per ildi pallavolo. La compagine nero-amaranto sarà ancora impegnata nel campionato regionale di serie C maschile, che prenderà il via domenica 6 ottobre.in casa per la squadra di Mirko, confermato head coach della prima squadra. Alle 17.30 al palazzetto del Maccagnolo, infatti, arriva la neopromossa Pallavolo Foiano. Oltre all’allenatore, confermati anche il vice Michelee alcuni giocatori che hanno costituito lo "zoccolo duro" della scorsa stagione come Conti, Pippi, i fratelli Nandesi e Luatti al palleggio. Tra le novità i graditi ritorni di Ricci e Salvi e un buon numero di passaggi in prima squadra dal settore giovanile.