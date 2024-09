Grosso Adesso non fermiamoci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO A quaranta giorni dall’inizio del campionato non ci sono né ci possono essere partite decisive. Ma ci sono partite che possono dire qualcosa in più di altre e quella che il Sassuolo gioca oggi contro lo Spezia è una di queste. E non solo per motivi di classifica – liguri secondi, neroverdi terzi con un punto in meno – quanto perché entrambe le squadre vivono il loro miglior momento. Il Sassuolo, tra Coppa e campionato, ha vinto tre gare su tre temendo la porta inviolata e mostrando notevole ‘flessibilità offensiva con 5 marcatori differenti per i 5 gol segnati, "e di queste gare mi tengo, oltre il risultato, anche e soprattutto l’atteggiamento e i segnali di crescita del gruppo".