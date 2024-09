Da Napoli al via il confronto sul Terzo Settore | un nuovo modello per il Mezzogiorno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) A Città della Scienza il Forum “Comunità Attive e Reti Solidali”: due giorni di workshop e dibattiti per affrontare le sfide future attraverso innovazione sociale e co-progettazione Oggi ha preso il via a Città della Scienza il Forum “Comunità Attive e Reti Solidali“, un evento cruciale che segna l’inizio di una riforma significativa delnel. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Super Sud, mette al centro il welfare generativo, l’innovazione digitale e la co-progettazione come strumenti chiave per rafforzare la coesione sociale e la crescita delle comunità locali. Quattro tavoli tematici, dedicati a Innovazione Sociale, Digital Innovation e Intelligenza Artificiale, PNRR, Co-Progettazione e Co-programmazione, coinvolgeranno oltre 30 esperti che contribuiranno a riflettere, progettare e orientare le sfide future del Sud.