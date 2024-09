Croce Verde di Guamo Oggi visite test gratuiti e consulenze nutrizionali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024)spazio alla Giornata Mondiale per il Cuore con le iniziative,gratuite, lanciate dallae che si terranno alla sede di, via di Vorno 9. Ci si prenota al numero 335 5328014, e dalle 9 alle 18 si potranno averediabetologiche,su abitudini e stili di vita, Ecocardiogramma ecardiologiche, dimostrazioni uso del defribillatore e disostruzione adulta e pediatrica, screening dell’Epatite C. L’associazione “Amici del cuore“ sarà presente con l’attrezzatissimo Cardio Camper.