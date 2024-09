Corri La Vita tutto pronto Screening gratis in piazza E ora cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Domani torna il tradizionale appuntamento con ’la’, la manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno. Proprio ieri è stato inaugurato indella Signoria, il Villaggio della salute. A tagliare il nastro tra gli altri Eleonora Frescobaldi presidente diLaOnlus e Katia Belvedere, direttrice Ispro. Inè presente la nuova unità mobile di Ispro con a bordo un mammografo di ultima generazione finanziato proprio daLa. Le donne che hanno già ricevuto l’invito per lo, o sono in scadenza per l’anno in corso, potranno effettuare la mammografia nelle giornate oggi e domani. L’evento arivato alla XXII edizione, partirà dalle Cascine per arrivare alla Loggia dei Lanzi indella Signoria.