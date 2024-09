Consorzio di Bonifica al voto oltre 55 milioni di euro di interventi di manutenzione ordinaria in 5 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 –55dididiin 5, passando dai poco più di 5didel 2019 agli12del 2024: risorse che hanno permesso il contenimento della vegetazione su i circa 6.000 km di tratti e il taglio selettivo delle piante malate e pericolanti su 3 mila chilometri di tratti. A queste lavorazioni si aggiungono più di 4didipuntuali, per risolvere criticità non programmabili e poco meno di 13.000.000 difinanziati. Sono questi i grandi numeri messi a segno daldi2 Alto Valdarno negli ultimi cinque: cifre che hanno consentitoindispensabili per la mitigazione del rischio idraulico in un territorio ampio e complesso, caratterizzato da ampie aree collinari e montane e da un fondovalle con centri fortemente urbanizzati.