Condominio cosa fare se il gatto sporca il balcone del vicino

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024) Spesso la presenza di animali all’interno di uno stabile condominiale è motivo di liti fra condomini. Questo succede, ad esempio, quando ilattraversa una recinzione e fa i bisogni sulo terrazzo deloppure utilizzi in maniera impropria le parti comuni. Anche i cani spesso sono oggetto di innumerevoli discussioni. Si pensi al caso in cui l’animale si metta ad abbaiare per intere giornate o nelle ore notturne. È altresì contrario alle norme di legge far gironzolare il cane nel giardino o cortile condominiale senza guinzaglio o museruola. Ecco che per fatti di questo genere si potrà invocare la responsabilità del proprietario dell’animale. Vediamo meglio quali sono le regole da rispettare se si possiede un animale inpossonoi vicini per tutelarsi in caso di danni subiti da persone o cose.