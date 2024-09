Capitan Magagnoli | È una Virtus affamata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Qualcuno lo chiama Maga accorciando il suo cognome, ma forse il nomignolo più appropriato per Francescoo giallonero, è il Mago per quel suo modo di giocare, di rubare palloni e spaccare le partite con il tiro da tre punti. Dopo l’addio di Jacopo Aglio i gradi sono passati sulle sue spalle, sarà lui il punto di riferimento per l’allenatore, il club e i compagni di squadra. Non è un caso che alla presentazione dellaImola avvenuta all’Elio’s Cafè la nuova divisa fosse indossata proprio dal Mago: "Il giorno della presentazione – dice– vedere cosi tanta gente è stato qualcosa di incredibile. Tutti ci hanno dato un grande supporto, i tifosi, i bambini, i ragazzi dell’Armata Giallonera che scaldavano la gola con qualche coro. Tutto questo affetto va ripagato in qualche modo". Ora i gradi dio per guidare il gruppo giallonero.