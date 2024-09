Un vero gentiluomo 2024 come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 27 Settembre8:53 pm by Redazione Dal 26 settembreè disponibile su Netflix Un(Tam Bir Centilmen). Si tratta di un film turco diretto da Onur Bilgetay. Al centro della trama c’è un uomo affascinante che fa il gigolò. La sua vita viene sconvolta quando si innamora e scopre cosa davdesidera per il suo futuro. Ma vediamo insieme il riassunto della trama, il cast eil film turco su Netflix. Unsu Netflix: riassunto della trama Leggi anche: Per niente al mondodelLeggi anche: His Three DaughtersLa trama di Uninizia con Saygin, un uomo che fa il gigolò e si gode la sua vita nella ricchezza. Allo stesso tempo, però, è una persona infelice.