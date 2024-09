Torna a parlare Garcia | Decisioni prese in fretta stoccata al Napoli?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 27 settembre 2024) Rudi, ex allenatore del, èto adopo un lungo periodo di silenzio,ai partenopei tra le sue dichiarazioni? Una ripartenza netta quella avuta dal. Da quando in panchina è arrivato Antonio Conte, la formazione azzurra ha cambiato totalmente marcia. Sia per proposta di gioco, che per convinzione e attitudine, i partenopei sembrano essereti una squadra in grado di far sognare i propri tifosi. La passata stagione è ormai alle spalle, un’annata dove non ha funzionato praticamente nulla a partire dalla scelta degli allenatori, gli acquisti di calciomercato, lesocietarie e anche l’atteggiamento degli stessi calciatori. Senza dimenticare il decimo posto finale in classifica. Daa Calzona, passando per Mazzarri.