Sampdoria-Inter Primavera 0-1 al 45? | subito Spinaccè bene i nerazzurri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) È da poco terminato il primo tempo di, gara valevole per la sesta giornata di campionato (segui qui il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti sorride l’che è in vantaggio di 1-0 grazie al guizzo di. PRIMO TEMPO – Nel centro sportivo di Bogliasco si gioca, match valido per la sesta giornata del campionato1.in vantaggio 1-0. L’di Andrea Zanchetta vuole partireforte per dimenticare la sonora sconfitta contro il Milan nel derby di settimana scorsa. Il tecnico deini si affida ai soliti big, e alla prima occasione viene ripagato. Thiago Romano apre il via alle danze e pesca in sovrapposizione il solito Motta. L’esterno mette in mezzo di sinistro dove spuntache da due passi mette in porta dopo appena 5?.