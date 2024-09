Mo | fonti libanesi alla Cnn ' esplosivo nascosto nelle batterie dei cercapersone'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Washington, 27 set. (Adnkronos) - Israele avrebbegli esplosivi all'interno dellediportati in Libano. Lo sostengono due alti funzionari della sicurezza libanese, cheCnn hanno detto che la tecnologia era così avanzata da essere praticamente impercettibile. Lehanno assistito a una serie di esplosioni controllate di alcuniche erano spenti al momento dell'attacco del 17 settembre, il che significa che non avevano ricevuto il messaggio che ne avrebbe causato la detonazione. Israele non ha commentato direttamente gli attacchi, ma la Cnn ha appreso che le esplosioni sono state il risultato di un'operazione congiunta del servizio di intelligence israeliano, il Mossad, e dell'esercito israeliano.