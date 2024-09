Milano assenti 5 autisti su 6 | tutti i problemi di Atm nel giorno nero della 41

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)– La fotografia pubblicata in pagina è di quelle capaci di raccontare con immediatezza un problema generale pur immortalandone una singola manifestazione. Singola ma decisamente evidente. La foto riporta uno dei casellari collocati nelle rimesse o nei depositi di Atm. Lo zoom è, per l’esattezza, sul casellario41, una linea di superficie, una linea di autobus. I numeri ai lati indicano i conducenti che devono essere in servizio per quel turno, il primo turnogiornata: sei in tutto. Ma la mattina in cui è stata scattata la fotografia i conducenti in servizio erano soltanto uno. Lo si capisce da un semplice dato di fatto: quando un autista entra in servizio deve prendere e portare con sé, nell’abitacolo del bus, la tabella che spunta dalle fessure del casellario. In quella tabella sono infatti riportati il percorso, le fermate e gli orari che scandiscono la linea.