Medioriente | Idf Hamas sconfitto militarmente in tutta Gaza ora è guerriglia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 set. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ritiene chesia statoinla Striscia die che ora sia un gruppo terroristico di, che richiederàvia ancora del tempo per essere smantellato. Lo riporta il Times of Israel. Secondo l’Idf,non è più lo stesso gruppo terroristico che era prima del 7 ottobre, in termini di comando e controllo, armi, razzi e agenti, almeno la metà dei quali sono stati uccisi. L’Idf ha definito lo smantellamento dicome l’obiettivo di guerra più importante nel sud, ma precisa che la restituzione degli ostaggi è un obiettivo più urgente e sta ricevendo la priorità: “Se aspettiamo, non è certo che ci sarà qualcuno da restituire”, è la posizione dell’esercito.